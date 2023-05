Dele af omstridt kunstværk blev knust under transport

Det omstridte kæmpekunstværk Telemuren skulle tirsdag morgen flyttes fra et deponi i Sdr. Hostrup til centrum af Aabenraa.

Men det endte helt galt. En del af kunstværket brækkede af og landede oven på et andet, som blev knust i flere tusind stykker og endte på asfalten. Samtidig har lastbilens sider lidt skade. Det skriver JydskeVestkysten.

Projektleder Søren Hermann fra Bo Michelsen A/S, der stod for transporten, mener, at værket kan genskabes.

Det murelement, der er ødelagt, er fire meter langt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bygherren skal beslutte, om vi skal bruge nogle af de gamle mursten, eller det kræver nye, siger han.

- Det betyder ikke noget for monteringen. Vi ville selvfølgelig gerne have det ødelagte stykke med, men det får vi ikke nu.

Han har endnu ikke det fulde overblik over sagen, og han kan derfor ikke konkludere, hvorfor det gik galt.

- Samlet set består muren af 11 stykker, så nu monterer vi resten af muren, siger Søren Hermann.

- Men vi skal selvfølgelig have genetableret det ødelagte stykke, der er midt i muren.

Han understreger, at ingen personer kom til skade under hændelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Telemuren er et kunstværk i tegl og er skabt af den svenske kunstner Ulla Viotti. Muren er 45 meter lang, fem meter bred og 1,8 meter høj.

Mange mennesker var mødt op for at følge transporten, herunder den pensioneret arkitekt Jørgen Hoeck.

- Sådan nogle forbandede amatører, sagde han ifølge JydskeVestkysten, da det gik op for ham, hvad der var sket.

Telemuren har været placeret i et deponi i 16 år, mens politikere i Aabenraa Kommune har diskuteret, hvad der skulle ske med kunstværket. Af den grund har værket vakt stor opsigt.

Værket blev i 2007 fjernet fra H.P. Hanssens Gade i Aabenraa og sat i deponi, fordi kommunen solgte grunden til en bagerbutik.

/ritzau/