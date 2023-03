Dele af skibsvrag fundet ud for Amager fragtet til Vikingemuseet

I forbindelse med anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm har marina-ærkeologer fundet to skibsvrag lidt længere mod syd - helt præcist sydøst for det, der hedder Prøvestenen.

Mandag er de første dele af det ene af skibsvragene blevet fragtet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Det ene vrag dateres tilbage til 1329.

Det andet er dateret til slutningen af 1700-tallet eller starten af 1800-tallet. Det havde lasten fuld af mursten.

Det er dele fra skibet fuld af mursten, der mandag er fragtet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Her skal de undersøges nærmere. Håbet er, at undersøgelserne kan afsløre mere om skibet og Københavns historie som havneby.

- Ifølge Vikingeskibsmuseet sker det kun en eller to gange hvert 20. år. Det skyldes blandt andet, at det er en krævende og kompliceret opgave at udgrave vragene, som i dette tilfælde ligger 12 meter under havets overflade.

/ritzau/