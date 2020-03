Dele til testudstyr mangler

* 41.000 danskere over 65 år bor på plejehjem.

* De ansatte på plejehjem har fået besked på at blive hjemme, hvis de udviser symptomer på at være smittet med coronavirus. Det gælder også ved lette symptomer som snue.

* Sundhedsstyrelsen har besluttet, at medarbejdere i ældreplejen, der varetager kritiske funktioner, skal have mulighed for at blive testet. Personer, der ikke er smittet, kan møde på arbejde.

* På grund af mangel på såkaldte reagenser til testudstyret er det indtil videre et fåtal, der er testet.

/ritzau/