Delte meninger om forsvarsforbeholdet blandt Valby-borgere

Som på enhver anden formiddag spillede børnene bold, legede i gyngestativ eller løb rundt omkring i skolegården ved Vigerslev Allés Skole i Valby. Alligevel var gennemsnitsalderen i gården netop i dag noget højere end sædvanligt. Voksne banede sig nemlig vej gennem børneflokkene, der nød frikvarteret. De skulle ind på skolen for at sætte kryds ved ja eller nej i afstemningen om afskaffelsen af det danske forsvarsforbehold.

Men ikke alle valgte ja eller nej. Med et stort smil kom en velklædt mand i skjorte, blazer og slips ud af stemmelokalet. Han hedder Jesper Kibsgaard, er 43 år gammel og selvstændig, og han valgte slet ikke at sætte et kryds. Til gengæld havde han på stemmesedlen skrevet en hilsen til en helt bestemt person.