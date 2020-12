Delvis solformørkelse over Danmark i juni

Ud over en partiel solformørkelse 10. juni byder 2021 på en stjerneskudssværm og en planetparade op til jul.

En delvis solformørkelse 10. juni ved middagstid topper listen over astronomiske seværdigheder i det kommende år.

Totale solformørkelser er sjældne - den næste, der er synlig fra Danmark, kommer først i 2142.

Men delvise formørkelser af stjernen i vores eget solsystem indtræffer regelmæssigt. Den seneste var i 2017, og den næste kan opleves i oktober 2022, oplyser Michael Linden-Vørnle, astrofysiker og chefkonsulent på DTU Space.

Den delvise formørkelse i 2021 ligger midt på dagen. I hovedstaden topper begivenheden klokken 12.41.

- Da vil godt 32 procent af solens diameter være formørket. Jo længere mod nordvest, du befinder dig, desto større er formørkelsen, siger Linden-Vørnle.

Når maksimum er nået, glider månen langsomt væk fra solskiven. Formørkelsen slutter 13.51.

Iagttagelse af fænomenet kræver øjenbeskyttelse, understreger Michael Linden-Vørnle.

- Bedst er solformørkelsesbriller, der bortfiltrerer al skadelig stråling. Uden beskyttelse risikerer du alvorlige øjenskader, advarer han.

Formørkelsen bliver ringformet i et bånd fra Canada over Nordvestgrønland og Nordpolen til det nordøstlige Rusland.

Ringformede formørkelser opstår, fordi månens afstand til Jorden varierer, og nogle gange er månen så langt fra vores klode, at den ikke kan dække solen helt. Så ses den yderste del af solskiven som en lysende ring.

Sidst i juli til sidst i august er meteorsværmen Perseiderne aktiv. Den leverer under gunstige forhold stjerneskud i stort antal.

Flest ventes natten mellem 12. og 13. august, men både før og efter er der god mulighed for at opleve stjerneskud. De stråler ud fra stjernebilledet Perseus, som ved midnat ses under Cassiopeias karakteristiske skæve "W" mod nordøst.

Perseiderne er rester af kometen Swift-Tuttle. De trænger ind i atmosfæren med over 200.000 kilometer i timen.

Op til jul 2021 kan man opleve en planetparade. I december står de tre klare planeter Jupiter, Saturn og Venus smukt på linje over horisonten mod syd og sydvest. De ses bedst ved 17-tiden, oplyser Michael Linden-Vørnle.

De tre planeter ser ud til at stå ret tæt sammen, men der er stor forskel på deres afstand til Jorden - mellem 50 millioner og 1,6 milliarder kilometer.

