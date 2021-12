Demonstranter og en traktor indfinder sig foran Minkkommission

En mindre gruppe af demonstranter og en rød traktor er allerede tidligt torsdag morgen ankommet til pladsen foran retten på Frederiksberg. Her skal statsminister Mette Frederiksen (S) afhøres af Minkkommissionen.

"Folkestyret hylder Grundloven", står der på et skilt foran på traktoren. Netop traktorer er tidligere blevet brugt i demonstrationer rettet mod regeringens håndtering af minksagen.

Efter at regeringen havde beordret alle mink aflivet i et forsøg på at bremse coronasmitte, viste det sig, at der ikke var lovhjemmel til at tage den beslutning.

Det var ventet, at Mette Frederiksen vil blive mødt af demonstranter, når hun ankommer til afhøringen torsdag morgen. Den begynder klokken 9.

På et stort skilt, hvor Mette Frederiksen er afbilledet bag tremmer med en mink på skulderen, står der "Ind med Slette Mette", mens der på et andet skilt bliver stillet spørgsmålet "Hvorfor lyver Mette?".

Københavns Politi har bekræftet, at der er anmeldt flere demonstrationer. Tidligt torsdag morgen er flere betjente til stede ved retten.

Desuden er der en lang kø af journalister. De venter på at komme ind i retten for at overvære afhøringen af Mette Frederiksen.

Minkkommissionen er sat til at undersøge forløbet i de dage, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev taget. Det var i november sidste år.

Et af de centrale spørgsmål, som kommissionen vil forsøge at få besvaret er, hvornår Mette Frederiksen blev klar over, at der ikke var hjemmel i lovgivningen.

I forbindelse med kommissionens granskning af forløbet omkring aflivning af mink, er det kommet frem, at Mette Frederiksen og flere topembedsmænd automatisk har slettet sms'er fra deres telefoner fra den periode.

Siden har Rigspolitiet forsøgt at genskabe slettede sms'er. Det har ikke kunnet lade sig gøre. Heller ikke Forsvarets Efterretningstjeneste har kunnet genskabe sms'erne.

/ritzau/