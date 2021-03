Demonstrationer er lovlige

* Selv om der er et forsamlingsforbud, der dikterer, at man maksimalt må være forsamlet fem i offentligheden, kan man i en demonstration samles flere uden at bryde reglerne.

* Det følger af grundlovens paragraf 79 om forsamlingsfrihed, at man lovligt kan afholde større offentlige forsamlinger som for eksempel demonstrationer.

* Det kræver, at man på forhånd har anmeldt demonstrationen til politiet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

/ritzau/