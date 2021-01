Den årlige influenzabølge er endnu ikke kommet til Danmark: ”Det er virkelig ikke normalt”

Normalt plejer flere tusinde danskere at blive hårdt ramt af influenza i årets kolde måneder. Men indtil nu er der kun registreret meget få tilfælde i Danmark

På denne tid af året plejer en del danskere at bøvle med tør hoste, feber, ondt i kroppen og hovedpine. Vinterhalvåret er nemlig sæson for influenza, som hurtigt spreder sig og både kan resultere i nogle dage i sengen og alvorlig sygdom. Men noget er anderledes i år. For normalt plejer antallet af influenzasmittede at vokse i november og december og for alvor tage fart omkring årsskiftet. Men i denne sæson er den slet ikke kommet endnu. Det fortæller Lasse Vestergaard, der er ansvarlig for overvågningen af influenza og overdødelighed på Statens Serum Institut.

”Sagt kort er der ikke noget influenza i omløb lige nu, og det har der ikke været i denne sæson i det hele taget. Der er påvist under 20 tilfælde i Danmark siden uge 40, hvilket er så godt som ingenting. Det er virkelig ikke normalt,” siger han.

Man vurderer, at omkring hver femte dansker typisk rammes af en sæsoninfluenza, og at mellem 1000 og 2000 årligt dør af virussen. Statens Serum Institut har dog kun et overblik over de tilfælde, der bliver påvist via test eller medfører indlæggelser.

Mellem oktober 2019 og maj 2020 blev knap 7600 danskere testet positive for influenza, og knap 2300 var indlagt, hvilket var lidt lavere end i de seneste sæsoner, hvor der har været mellem 2900 og 7700 indlæggelser.

Fra uge 40 og frem til den 6. januar i år er der påvist 17 tilfælde af influenza, mens der i samme periode året forinden var 1009 tilfælde.

”Vi har fortsat ingen indlæggelser i denne sæson. Hvad angår antallet af smittede, kan det selvfølgelig være, at nogen går under radaren, fordi de tror, de har corona og ikke bliver testet. Men det ændrer ikke på billedet af, at sæsoninfluenzaen ikke har slået an endnu i hverken Danmark eller Europa. Når jeg taler med mine europæiske kollegaer, kan jeg høre, at det også er noget, der optager dem meget,” siger han.

Forklaringen på fraværet af influenzavirus er ifølge Lasse Vestergaard de mange tiltag, der er taget for at mindske coronasmitte. For virussen har svært ved at sprede sig fra person til person, når folk holder afstand, bruger håndsprit, arbejder hjemmefra og rejser mindre.

”Når vi stopper med at have alle de tiltag, vi har nu, vil influenzasmitten sandsynligvis stige igen. Men det kan også være, at vi det seneste år har lært, at vi skal være bedre til at holde afstand og blive hjemme, når vi er syge. Og så vil influenzasæsonen i de kommende år måske ligge på et lavere niveau,” siger han og tilføjer, at flere end normalt også valgte at tage imod en influenzavaccination i efteråret.

Lone Simonsen, der er pandemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, vil ikke være overrasket, hvis sæson-influenzaen også udebliver i de kommende måneder og dermed vil være fraværende i hele denne sæson.

”Det var det, vi så sidste sommer i for eksempel Sydafrika og Australien på den sydlige halvkugle, som har deres naturlige influenzasæson fra maj til september. Det er udtryk for, at det, vi gør for at standse covid-19, holder influenzaen nede. Men den ligger stadig og lurer og kan selvfølgelig stadig dukke op, hvis vi ikke holder afstand og holder den gode hygiejne,” siger hun.

Mens influenzasmitten ikke hærger Danmark, har coronavirus den seneste tid været årsag til mange dødsfald og indlæggelser. I denne måned meldte Statens Serum Institut for første gang om en markant overdødelighed herhjemme grundet coronavirus, hvorefter regeringen indførte nye restriktioner.

De mange restriktioner, som lige nu også holder influenzaen for døren, kan dog også komme til at resultere i flere dødsfald på længere sigt. Det vurderer David Vincent Nielsen, der er ensomhedskonsulent i Ældre Sagen.

”De tiltag, som er med til at holde virus nede, betyder, at mange isolerer sig derhjemme, er mindre fysisk aktive og ikke kommer til lægen og får reguleret deres medicin eller foretaget undersøgelser for mulige sygdomme som kræft. Vi hører i vores rådgivning fra ældre, som har det hårdt, og vi ved, at isolation kan have store negative konsekvenser for vores helbred. Sundhedsstyrelsen vurderede for nogle år siden, at 2200 dødsfald årligt er relateret til ensomhed. Så der vil være nogle sundhedsmæssige konsekvenser af nedlukningen, som vi først vil kunne se på sigt,” siger han.

Historie side 7