Den ældste generation har også adhd. Men det interesserer hverken sundhedsvæsnet eller de ældre selv

Mens antallet af unge voksne, der får medicin for adhd, er fordoblet de seneste fem år, står udviklingen anderledes stille for voksne over 65 år. Det mest sandsynlige er, at alderdommen bliver negligeret i et sundhedsvæsen, der prioriterer de unge, lyder det fra ekspert