Den amerikanske centralbank hæver renten igen

For tredje gang i år hæver den amerikanske centralbank renten. Denne gang hæves den med et kvart procentpoint.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hæver onsdag renten for tredje gang i år. Samtidig lægges der op til yderligere renteforhøjelser fremover.

Det fremgår af centralbankens rentemeddelelse efter et rentemøde over to dage tirsdag og onsdag.

Renten hæves helt som ventet med et kvart procentpoint til intervallet mellem 2 og 2,25 procent.

I en rundspørge foretaget af Bloomberg News blandt 92 amerikanske økonomer pegede 89 på en renteforhøjelse på et kvart procentpoint. Blot tre havde spået en fastholdelse af renten.

Ifølge Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker for Danske Bank, skyldes renteforhøjelsen, at der er godt gang i den amerikanske økonomi.

- At den amerikanske centralbank sætter renten op, skyldes, at økonomien er i topform: Væksten er høj, beskæftigelsen stiger, ledigheden er lav, lønvæksten er på vej op, optimismen er høj blandt både forbrugere og virksomheder, og inflationsmålsætningen på 2 procent er nået, siger han i en skriftlig kommentar.

12 ud af 16 medlemmer af bankens ledelse er for en forhøjelse mere inden nytår.

Federal Reserve har nu hævet sin rente seks gange i alt, siden Donald Trump tiltrådte som USA's præsident i januar 2017.

Det er samtidig den ottende gang, at den amerikanske centralbank hæver renten, siden den startede den igangværende stramningscyklus i december 2015.

Ser man ind i 2019, kan man forvente, at kursen fortsætter, spår Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

- Præsident Trump har over de seneste måneder ytret sin utilfredshed med centralbankens stramningskurs. Det tror vi, den vil være ganske immun overfor, og vi venter, at Federal Reserve hæver renten igen i december og derudover fire gange i 2019, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det skal medvirke til at bremse økonomien op, der mod slutningen af 2019 sandsynligvis er godt i gang med at overophede.

Den amerikanske centralbank regner selv med at hæve renten tre gange i 2019.

/ritzau/