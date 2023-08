Den blåfinnede tun er tilbage i enorme mængder

Tunen er tilbage i Øresund efter cirka 55 års fravær. Og i enorme mængder. Det skriver Øresundsakvariet i en pressemeddelelse.

Akvariet er en del af Københavns Universitets levende museer.

Siden starten af august er store stimer af hornfisk, makrel og sild dukket op i Øresund.

Den atlantiske tun, som også kaldes den blåfinnede tun, er fulgt efter for at jage fiskestimerne, og siden lørdag 12. august har akvariets havbiologer og guider set tunen springe og plaske i vandoverfladen.

Tunen vejer typisk mellem 200-400 kilo, men kan veje helt op til 700 kilo. Desuden kan den svømme op til mellem 70 og 80 kilometer i timen.

Jens Peder Jeppesen, marinbiolog samt akvarie- og museumschef ved Øresundsakvariet under Biologisk Institut på Københavns Universitet, kalder tunens tilbagevenden for "et naturfænomen i verdensklasse".

- På flere af turene i løbet af sidste uge, hvor der ovenikøbet har været vindstille og varmt, har vi set over 200 tun springe ud af vandet og lande med et kæmpe plask efter at have jaget rundt med de forsvarsløse hornfisk, makrel og sild.

- Ingen andre steder i verden springer tunen så meget som netop i Øresund. Muligvis på grund af den tragtformede bund og de stærke strømme, siger Jens Peder Jeppesen.

I forhold til sidste år har Øresundsakvariet i 2023 over dobbelt så mange marsvin-, tun- og sælsafarier.

Hvis man selv tager ud og ser efter tunen, skal man kigge efter de store, hvide plask, som kan ses på helt op til to kilometers afstand i stille vejr.

I sidste ende kan tunens tilbagekomst måske være med til at virkeliggøre den naturnationalpark, som regeringen har planlagt Øresund skal blive til, mener Jens Peder Jeppesen.

