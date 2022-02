Den danske film Flugt nomineres til to Bafta-priser

Siden den danske animationsfilm "Flugt" havde premiere i sommeren 2021, er det strømmet ind med ros fra både anmeldere og filmentusiaster.

Filmen, der sidste år blev kåret som Bedste Dokumentarfilm på Sundance filmfestivalen, kan nu sætte flueben ved endnu en milepæl.

"Flugt" er nemlig nomineret til den største britiske filmpris, Bafta, i kategorierne Bedste Animationsfilm og Bedste Dokumentarfilm.

Bag filmen står den 40-årige instruktør Jonas Poher Rasmussen. Han har skrevet manuskriptet i samarbejde med den afghanske flygtning Amin Nawabi, hvis livshistorie udgør rammefortællingen om filmen.

De to deler et langt venskab, som kan spores tilbage til gymnasietiden.

I filmen er Amin 36 år og veluddannet. Alt virker godt udadtil, men indeni kæmper Amin en kamp med fortidens traumer.

Han er opvokset i 80'ernes Afghanistan, hvor en nådesløs borgerkrig sender den blot 11-årige Amin på en farefuld flugt, som først fem år senere slutter med ankomsten til Danmark.

Amin Nawabi er et dæknavn for hovedpersonen, som har ønsket at være anonym.

Han ønsker ikke at blive set som et offer, har instruktøren Jonas Poher Rasmussen udtalt i et interview med Times of Israel.

Jonas Poher Rasmussen har flere animationsfilm bag sig. "Flugt" har dog med afstand været instruktørens største succes.

Om det lykkes for "Flugt" at hive Bafta-priser hjem, afgøres 13. marts, hvor uddelingen finder sted i Royal Albert Hall i London.

Bafta er Storbritanniens svar på den amerikanske Oscar-uddeling og anses for at være en af de mest prestigefulde priser i filmindustrien.

Der er blevet uddelt Bafta-priser hvert år siden 1949.

Den animerede film "Flugt" er desuden kortlistet og dermed i spil til at blive nomineret til en Oscar i kategorierne Bedste Internationale Film og Bedste Dokumentar. De priser uddeles 27. marts.

/ritzau/