Den første patient har søgt erstatning efter kræftsag i Aarhus

Den første patient har søgt om erstatning som følge af kræftsagen fra Region Midtjylland.

Det siger Patienterstatningens direktør, Martin Eriksen, til DR.

- Vi kan se, at den første sag er kommet på de her operationer fra Aarhus Universitetshospital, siger Martin Eriksen til mediet.

Patienterstatningen afgør, om patienter kan få erstatning, hvis de er kommet til skade ved sundhedsfaglig behandling eller brug af et lægemiddel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Myndigheden er ved at udarbejde en plan for, hvordan sagerne skal behandles, siger direktøren til DR.

Der skal blandt andet samles jurister og læger.

DR har i flere historier beskrevet sagen, hvor 293 kræftpatienter har ventet længere på operation på Aarhus Universitetshospital, end de skulle.

Kræftpatienter har ellers lovkrav på at blive opereret senest to uger, efter at det er besluttet, at de skal opereres.

Men ifølge en redegørelse, som Region Midtjylland har udarbejdet efter DR's historier, er den frist for patienter, der er tilknyttet den specifikke afdeling i Aarhus, blevet overskredet med mellem 1 og 56 dage.

Det vil sige, at nogle har ventet op til ti uger på at blive opereret.

Nogle patienter har heller ikke fået et konkret tilbud om at komme til udlandet for at få en operation.

Flere har også ifølge DR fået at vide, at de ville miste plads på afdelingens venteliste, hvis de sagde ja til, at afdelingen skulle undersøge mulighederne for operationer i udlandet.

Det er ifølge eksperter ulovligt at informere på den måde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Martin Eriksen peger over for DR på, at der kan være patienter, hvis sygdom har udviklet sig, så de måske skal have en større operation eller mere behandling.

- De patienter, der ender med at skulle dø af denne sygdom, og som ellers kunne have været blevet behandlet, de kan også få erstatning, siger Martin Eriksen.

Også pårørende kan få erstatning.

I en pressemeddelelse lød det fredag fra Patienterstatningen, at der dog stadig er ubesvarede spørgsmål.

- Der er tale om en højt specialiseret behandling, og Patienterstatningen har endnu ikke viden, om, hvorvidt patienterne kunne være behandlet andre steder.

- Det er på nuværende tidspunkt derfor ikke klart, om patienterne kan have ret til erstatning, skrev myndigheden fredag.

Det lød endvidere, at man som berørt patient eller pårørende ikke behøver vente på information fra Aarhus Universitetshospital eller regionen, før man søger om erstatning.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) fremlagde fredag en genopretningsplan for kræftområdet.

/ritzau/