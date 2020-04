Den kollektive trafik bliver billigere for unge og ældre

De unge skal betale 60 kroner mindre for et ungdomskort, mens pensionistkortet også får gavn af aftale.

Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om udmøntningen af 361 millioner kroner fra finansloven til en forbedring af den kollektive trafik.

Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Med aftalen prioriteres 180 millioner kroner til takstnedsættelser. Og 181 millioner kroner til andre forbedringer i den kollektive trafik.

Fra finansloven for 2020 resterer der fortsat 24,6 millioner i perioden 2020 til 2023 til senere udmøntning.

Blandt andet skal det fremover være billigere for unge at benytte kollektiv trafik.

Unge mellem 16 og 19 år uden for uddannelse samt studerende på videregående uddannelser betaler i dag 666 kroner for et ungdomskort til kollektiv transport. Nu sænkes beløbet til 606 kroner om måneden. Altså med 60 kroner.

Desuden skal DSB, Metroselskabet og Movia, der tilsammen udgør Din Offentlige Transport (DOT), præsentere en pensionist-takstreform. Den skal sikre pensionistkortet, det såkaldte mimrekortet.

Parterne er konkret enige om at afsætte 25 millioner kroner årligt fra 2021 til takstnedsættelser for pensionister.

- Midlerne fordeles mellem Øst- og Vestdanmark efter den nuværende omsætning af billetindtægter for pensionistprodukter og udmøntes af trafikvirksomhederne, står der i aftalen.

Der reserveres 12 millioner kroner årligt til trafikvirksomhederne i DOT-området. Men disse penge tildeles altså først, når der er fremlagt en plan til gavn for pensionister.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, tolker det som en fredning af mimrekortet.

- For Enhedslisten er det vigtigt, at kollektiv trafik er for alle. Derfor har vi sat hårdt ind for at bevare mimrekortet for pensionisterne. Og det er lykkedes, siger han.

