Den konservative Gitte Willumsen overtager Støjbergs plads: Når muligheden byder sig, så tager jeg den

Der bliver brug for en ekstra stol i det konservative gruppelokale på Christiansborg, når Gitte Willumsen onsdag overtager folketingsmandatet fra den tidligere Venstre-profil og nuværende løsgænger Inger Støjberg, der i dag bliver erklæret uværdig til at fortsætte på tinge efter hendes hårde dom i Rigsretten.

Den 54-årige silkeborgenser var godt nok medlem af Venstre, da hun ved valget i 2019 blev valgt som suppleant til Folketinget i Vestjyllands Storkreds. Men i september blev hun ekskluderet fra partiets byrådsgruppe i Silkeborg Kommune efter interne stridigheder. Herefter søgte hun om optagelse hos De Konservative, der stod klar med åbne arme, og som hun nu skal repræsentere i Folketinget.

Gitte Willumsen, hvordan har du det med at overtage Inger Støjbergs plads i Folketinget?

Jeg glæder mig. Men det sker da på en mærkværdig baggrund, og jeg havde da håbet på, at jeg var blevet valgt ind på almindelig vis, så der ikke havde været alt den her virak. Men det er Folketinget og nogle dommere, der har spillet hovedrollen i den her sag, som jeg egentlig ikke vil kommentere på. Jeg er Inger Støjbergs suppleant, jeg er optaget af politik, og jeg vil gerne være der, hvor man får mest indflydelse, og det er på Christiansborg.

Er det i orden, at du som konservativ overtager mandatet efter én, der blev valgt for Venstre?

Det er sådan, valgloven er indrettet, og det er det, jeg forholder jeg mig til. Jeg har ved folketingsvalget fået de stemmer, der nu berettiger mig til en plads, og når muligheden byder sig, så tager jeg den.

Kan du forstå, hvis der er nogle i Venstre, der er trætte af, at det er dig, der kommer ind?

Nej, for det var jo Venstre, der ekskluderede mig fra partiet.

Kan du repræsentere de mere end 28.000 mennesker, der stemte personligt på Inger Støjberg?

Jeg repræsenterer det borgerlige Danmark og den egn, jeg kommer fra. Det vil jeg gøre mig umage med.

Inger Støjberg er kendt som en værdikriger med et stærkt fokus på især udlændingepolitikken. Er det en arv, du kommer til at løfte?

Jeg er konservativ, så selvfølgelig synes jeg, det er vigtigt at værne om de danske værdier. Men jeg er Gitte, og hun er Inger, og selvfølgelig har vi hver vores måde at være på og tale på. Jeg går selvfølgelig ind for en stram udlændingepolitik, men det er vigtigt, at vi også har plads til alle de mennesker, der kan og vil Danmark.

Hvorfor blev du medlem af De Konservative?

Jeg kunne ikke fortsætte som medlem af Venstre. Det var ikke en mulighed, hvis jeg ville blive i byrådet. Men i mine unge år har jeg stemt konservativt, så jeg er faktisk vendt tilbage til rødderne. Jeg er blevet taget rigtig pænt imod i hele partiet, og jeg er rigtig glad for at være, hvor jeg er. Der har ikke været nogle politiske konflikter overhovedet. Jeg er for eksempel godt tilfreds med, at De Konservative, modsat Venstre, ikke var med i den seneste aftale om politiet. De Konservative forholdt sig også noget anderledes til skolereformen i 2013, og der skal ikke herske tvivl om, at jeg var mere på linje med De Konservative dengang.

Hvilken slags konservativ er du?

Der findes tre retninger indenfor konservatismen. Det sociale, det liberale og det nationale. Jeg er nok mest på den liberale og sociale fløj. Men jeg har selv siddet i bestyrelsen på Museum Silkeborg, så jeg synes bestemt, at vores arv og kultur er vigtig.

Hvad er dine vigtigste politiske mærkesager?

Velfærdsområderne betyder meget for mig. Jeg arbejder som lærer og har arbejdet meget med ældre- og sundhedsområdet, og det gør jeg ud fra en borgerlig vinkel. Det betyder, at vi skal hjælpe dem, der ikke kan selv. Dem, der kan, de skal selv klare det. Og så er jeg optaget af, at vi får noget mere frivillighed ind i velfærden. De frivillige, der kommer på plejehjemmene og på de sociale institutioner, kan noget helt specielt, fordi de ikke får løn for at være der. Det skaber et helt andet møde, der er meget givende.

Hvorfor gik du ind i politik?

Jeg har altid været meget aktiv. Da jeg var studerende sad jeg i de studerendes råd. Jeg har også siddet i vores lokalråd og været tillidsmand af flere omgange. Jeg er generelt meget optaget af det lokale. Jeg er godt nok født i Roskilde, men jeg har gået i skole, på gymnasium og på lærerseminariet her i Silkeborg.

Hvad laver du, når du, når du har fri?

Så går jeg i haven eller går ture. Jeg er meget glad for naturen omkring Silkeborg, og det er én af grundene til, at jeg er blevet hængende. Og så kommer jeg rigtig meget i håndboldhallerne rundt omkring i Jylland. Jeg har selv spillet rigtig meget og været træner i 26 år. Jeg har også en søn, der spiller rigtig meget håndbold.