Den lille havfrue har fået en miljø-aktivistisk lillesøster

Få meter fra den originale havfrue på Langelinie i København tårner en tre meter høj, sølvglimtende havkvinde. Barnebarn af billedhugger Edvard Eriksen, som skabte den originale "Den Lille Havfrue", afslørede torsdag morgen den nye statue, som dermed er det nyeste medlem af en voksende familie af havfruer

Der er skudt en sølvsten op af vandet på Langelinie i København. På den sidder en sølvkvinde med blottet barm og skinnende fiskehale. Kroppen er mere fyldig end hendes ranglede storesøsters, den originale lille havfrue. Hendes haleskæl består af gamle grønne øldåser, og sammenkrøllede plastikflasker udgør det bjerg af tang, hun nænsomt støtter albuen på.

Det var Alice Eriksen, barnebarn af billedhugger Edvard Eriksen, som skabte den originale havfrue, der stod for afsløringen af havkvinden ”Den Bæredygtige Havfrue” her til morgen. Kunstinstallationen skal sætte fokus på at reducere mængden af plastik i verdenshavene. Bryggeriet Carlsberg står bag installationen, som udstilles i forbindelse med bryggeriets lancering af en ny type six-pack, hvor de runde øldåser ikke længere holdes sammen af de velkendte seks plastikringe, men med lim.

Det er ikke førte gang, H.C. Andersens eventyrfigur har været til inspiration for billedkunstnere. Senest slængede en guldbelagt frodig havkvinde sig på en sten i Slotssøen i Kolding. Kunstneren Bjørn Nørgaard, som måske er mest kendt for at have ofret en hest og efterfølgende udstillet den på syltetøjsglas, gav sit bud på fiske-damen i 2006, hvor Prins Henrik kunne afsløre en deform, alternativ version med navnet ”Den Genmodificerede lille Havfrue”. Hun står i dag også på Langelinie kun få hundrede meter fra de øvrige københavnske havfruer. Dermed indskriver ”Den Bæredygtige Havfrue” sig som det nyeste medlem i en voksende familie af skulpturelle havfruer.