Den militante islamisme er ikke ene om at true: Danmark skal gentænke trusselsbilledet

Presset på det danske sundhedssystem vokser, og i 2030 vil der mangle yderligere 40.000 ansatte på hospitaler, i almen praksis og i den kommunale sundhedssektor. Sådan lyder prognosen i dag i Berlingske – og det er ifølge Lægeforeningen kun toppen af isbjerget.

Velkommen til dagens Morgensamling, der i dag begynder ved netop det danske sundhedsvæsens skæbne:

Regeringen vil løse sundhedsvæsenets problemer – og giver opgaven til kommission

Med henblik på at løse problemerne i sundhedsvæsenet præsenterede regeringen i går en såkaldt sundhedsstrukturkommission. Den skal over det kommende år undersøge, hvordan sundhedsvæsenet fremover kan forbedre sammenhængen og sikre et mere "nært sundhedsvæsen". Systemet skal gerne indrettes væsentligt anderledes end i dag uden at koste flere penge, meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) fra talerstolen.

"Paradokserne stod i kø," skriver den politiske redaktør om udmeldingen i dagens Kristeligt Dagblad. Han vurderer, at den interne uenighed i midteregeringen har gjort det umuligt for parterne selv at løse udfordringerne på sundhedsområdet – hvorfor kan man blive klogere på her. Der er dog også optimisme at spore hos tre aktører fra sundhedsvæsenet og i lederspalterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen præsenterede i går en såkaldt sundhedsstrukturkommission, der skal undersøge, hvordan det danske sundhedsvæsen kan forbedres. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

PET: Nye og gamle fænomener truer Danmark

Vi bliver ved potentielle farer mod det danske samfund: Terrortruslen mod Danmark ligger nu på næsthøjeste niveau. Det er især den militante islamisme, der udgør en trussel, fastslår PET i ny rapport.

Men nye trusler ligger også på lur, og ifølge efterretningstjenesten kræver det foranderlige trusselsbillede, at man ændrer måden at forstå truslerne på. Faktisk har det været nødvendigt at introducere et helt nyt trusselsbegreb: "Hybridisering" bruges nu til at betegne den stigende trussel fra enkeltpersoner, der på baggrund af eksempelvis religion, ideologi og konspirationer selv skruer verdens- og fjendebilleder sammen. PET understreger dog, at man som borger ikke bør være nervøs for terrorangreb.

Udlændinge i Danmark sætter nye rekorder

Og så til to gode nyheder for den danske arbejdsstyrke. Sidste år ankom 31.600 personer til Danmark for at arbejde. Det er det højeste antal, siden man begyndte at opgøre det i 1997, skriver Ritzau på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Flere nye tal peger også på en anden rekord: Antallet af indvandrere med ikkevestlig baggrund, der er i arbejde, har nået det hidtil højeste niveau, skriver Jyllands-Posten. Det betyder, at antallet af personer i beskæftigelse fra gruppen – som ellers historisk set har haft dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet – gennem de seneste 10 år er steget med 93 procent.

Tre korte fra ind- og udland

Det skal fra næste skoleår være obligatorisk at undervise danske folkeskoleelever i Holocaust.

Mindst 40 er døde, efter at migranter – af frygt for at blive deporteret – satte ild til madrasser på et detentionscenter i det nordlige Mexico.

Mandagens skyderi på en kristen privatskole i Nashville har antændt en heftig debat om transkønnede. Det er nemlig kommet frem, at gerningsmanden var en biologisk kvinde, der identificerede sig som mand. En venezuelansk migrant mindes de døde efter mandagens brand i et mexicansk detentionscenter. Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters/Ritzau Scanpix

Paven i dunjakke vækker begejstring – og en smule uro

Synet af Pave Frans iført en hvid, overdimensioneret dunjakke kan nok få de fleste til at spærre øjnene op. Og det er netop, hvad der de seneste dage er hændt. Et opsigtsvækkende billede af paven har nemlig gået sin sejrsgang på internettet, hvor titusindvis af brugere har reageret – blandt andet ved at hylde paven for at have såkaldt "drip", som er et engelsk slang-udtryk for at se sej ud.

Begejstringen blev dog hurtigt erstattet af en vis forundring, efterhånden som det stod klart, at paven aldrig har været iført et sådan antræk. Der er nemlig tale om et billede genereret af kunstig intelligens foranlediget af en 31-årig amerikansk mand.

"Jeg syntes bare, det var sjovt at se paven i en sjov jakke," siger billedets ophavsmand til mediet Buzzfeed og fortæller, at han er chokeret over, hvor mange der har troet, billedet var ægte. Bedøm selv det tilsyneladende virkelighedstro billede her:

The boys in Brooklyn could only hope for this level of drip pic.twitter.com/MiqkcLQ8Bd — Nikita S (@singareddynm) March 25, 2023