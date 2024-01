Den nye kronprins skal balancere ungdomsliv med ansvar og rampelys

Med tronskiftet får Danmark ikke bare en ny konge og dronning, men også en ny tronfølger og kronprins.

18-årige prins Christian træder ind i en helt ny rolle og lidt ud af det lidt beskyttede ungdomsliv, som han indtil nu har kunnet leve, vurderer flere iagttagere af kongehuset.

- Der vil selvfølgelig være markant mere fokus på prins Christian, når han bliver kronprins.

- Medierne vil følge ham tættere. Befolkningen vil jo også være endnu mere optaget af, hvem han er, og hvad han skal lave, siger Thomas Larsen, journalist, kommentator og forfatter til flere bøger om kongehuset.

Kronprinsen kommer formentligt til at deltage i flere officielle arrangementer, end det egentlig var planlagt, vurderer Lars Hovbakke, historiker og lektor ved professionshøjskolen Absalon.

- Men han vil ikke blive overbebyrdet med opgaver. Det blev hverken hans far, kronprins Frederik, eller farmor, dronning Margrethe, da de var unge.

- De var frit stillet til i høj grad at uddanne sig og leve et ungdomsliv, som de havde lyst til, inden for visse begrænsninger selvfølgelig, som man jo har, når man er tronfølger, siger han.

Inden dronning Margrethe i sin nytårstale fortalte, at hun vil abdicere, var det planen, at prins Christian først skulle have apanage, når han fyldte 21 år - i modsætning til både hans far og farmor, der fik apanage, fra de var 18 år.

Først som 21-årig var det meningen, at han i højere grad skulle indgå i officielle sammenhænge.

Den køreplan vil kongehuset formentlig forsøge at holde lidt fast i, selv om præmissen er ændret efter dronningens abdikation, vurderer Thomas Larsen.

- Man skal nok bide mærke i, at hans forældre har gjort meget ud af at beskytte ham igennem hans barndom og ungdom. Det tror jeg, de vil fortsætte med nogle år endnu, i det omfang de overhovedet kan.

For den kommende kronprins er der det helt specielle, at han skal være ung tronfølger i en digital tidsalder, hvor alle kan tage billeder og poste dem på sociale medier hele tiden.

- På den måde vil prins Christian have et mindre frit liv i sin ungdom, end hans far, kronprins Frederik, havde, siger Lars Hovbakke.

Prins Christian går i øjeblikket i 3.g på Ordrup Gymnasium. Det er ikke kendt i offentligheden, hvad han skal efter sin studentereksamen. Historien taler for, at han tager en form for militær uddannelse og siden en civil uddannelse.

Prinsen selv sagde i DR-programmet "En kongelig rejse", at han glæder sig til at blive værnepligtig.

Da prinsen fyldte 18 år, blev han udnævnt til rigsforstander. Som tronfølger vil han fungere som regent, hvis hans far, kong Frederik X, er forhindret af udlandsophold eller sygdom.

