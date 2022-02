Den nye skatteminister har fået et "surt" job: "Avisforsiderne kommer helt af sig selv"

“Den arme Jeppe Bruus overtager virkelig et problem-ministerium,” siger professor bag stor afdækning af skandalerne i skattemyndighederne. Men ministerdebutanten mener selv, han har fået et "fantastisk job."

Der blev skrevet endnu et kapitel i historien om et af centraladministrationens mest skandaleramte og ombruste ministerier, da Morten Bødskov (S) fredag sagde farvel og tak til sine embedsmænd efter to og et halvt år på posten som skatteminister, der nu bliver overtaget af Jeppe Bruus, der kommer fra jobbet som politisk ordfører i Socialdemokratiet.