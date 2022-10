Danskernes bekymring for økonomien har fortrængt værdipolitikken fra valgkampen. Men værdipolitikken er stadig definerende for vælgerne, selvom den ikke løber med overskrifterne, lyder vurderingen

Mens nye emner som inflation og sikkerhedspolitik har gjort deres entré i denne valgkamp, har en gammel kending som værdipolitikken omvendt glimret ved sit fravær. Og det i en sådan grad, at det er blevet bemærket:

"Ingen debat om kriminalitet. Ingen debat om værdipolitik. Valgkampe er blevet noget andet, end da mor var dreng," konstaterede en chefredaktør for et dansk medie for nylig i kølvandet på endnu en valgdebat, hvor værdipolitik heller ikke var på dagsordenen.