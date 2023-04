Den rigeste ene procent ejer en fjerdedel af Danmarks formue

Uligheden i formuer herhjemme er større, end man hidtil har antaget, skriver Information mandag.

Den mest velhavende ene procent af danskerne besidder knap 25 procent af den samlede nettoformue i landet.

Det viser ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står bag, skriver avisen. Opgørelsen består blandt andet af formue- og gældsdata fra 2021.

Det er første gang, at rådet kigger på, hvordan værdien af unoterede aktier fordeler sig i Danmark.

Af analysen fremgår det også, at befolkningens ene procent besidder over 80 procent af den unoterede aktieformue. Den udgør i gennemsnit 31,7 millioner kroner per person.

Unoterede aktier er ejer- og anpartsandele i selskaber, der ikke er børsnoterede. Det vil sige, at de ikke bliver reguleret på børsmarkedet.

Ifølge Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er de unoterede aktieandele - særligt ejerandele i familieejede virksomheder - "voldsomt koncentreret om den rigeste procent af danskerne".

Det siger han til Information.

Nogle af Danmarks største virksomheder som Lego, Danfoss, Grundfos, Bestseller, Ecco og Jysk er alle familiekontrollerede selskaber, som ikke er børsnoterede.

Det fremgår desuden af analysen, at den unoterede aktieformue spiller en væsentlig rolle, når man kigger på de mest velhavendes formue.

Hvis man trækker den unoterede aktieformue fra opgørelsen, vil gruppen besidde godt 14 procent af Danmarks samlede nettoformue.

Det er markant mindre end de 25 procent.

Spørger man Sune Caspersen, er det "meget", at den rigeste procent ejer en fjerdedel af den samlede nettoformue.

- Det placerer os i den absolutte top blandt andre vestlige lande, når det kommer til formueulighed. Vi er ikke oppe på niveau med USA, men vi er helt klart i toppen, siger han til Information.

I et skriftligt svar til mediet fortæller skatteminister Jeppe Bruus (S), at regeringen "samlet set" vil føre en politik, som sikrer, at de økonomiske forskelle ikke bliver for store.

Samtidig anerkender han, at formuerne er mere ulige fordelt, når man indregner unoterede aktieformuer.

- Det afspejler, at vi i Danmark har nogle meget succesfulde familieejede virksomheder, der både skaber vækst og arbejdspladser, skriver han til Information.

