Det er første gang, den konservative Mette Jensen fra Hirtshals stiller op som folketingskandidat. Bliver hun valgt, vil hun arbejde for, at Nordjylland bliver hørt. Og så er fiskeriet en del af hendes dna

Mette Jensen er en af de ti folketingskandidater, der stiller op for Det Konservative Folkeparti i Nordjyllands Storkreds. I Hjørring Kommune, hvor hun bor, står hun øverst på listen. Mette Jensen sidder i dag byrådet for de konservative og har 36 års erhvervserfaring, blandt andet som koordinator for Hirtshals Fiskefestival.

Hvorfor gik du ind i politik, Mette Jensen?