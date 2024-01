Den rødtoppede rebel og sangerinde Rebecca Brüel er død

Rebecca Brüel har for sidste gang underholdt danskerne med sit sammensurium af sang, komik og politik.

Onsdag eftermiddag er hun gået bort i en alder af 71 år.

Det skriver hendes mand, Troels Trier, i et opslag på det sociale medie Facebook, hvor han tilføjer, at bisættelsen vil finde sted med deltagelse af den nærmeste familie.

- Hendes aske vil blive spredt ud over Kerteminde Fjord, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rebecca Brüel var ung under ungdomsoprøret. I 1960'erne udfordrede hun grænserne og prøvede sig blandt andet af inden for go-go-dans.

Men det er for sangen og komikken, danskerne kender Rebecca Brüel bedst.

I starten af 1970'erne dannede hun Jomfru Ane Band med søsteren Sanne Brüel, som ikke var uden politiske undertoner fra de røde miljøer i de revolutionære 1970'ere.

Samfundskritik og protester gled sammen med komik og sang. Rebecca Brüel var i disse år også med i flere teateropsætninger, herunder både en dansk og svensk opsætning af "Jesus Christ Superstar".

Brüel, der er datter af de to kunstnere Max Brüel og Birgit Brüel, sang også kor i blandt andet Savage Rose og Gasolin.

Så fandt hun sammen med multikunstneren Troels Trier, der gjorde sig lidt i det samme som Brüel: komik, sang og satire, gerne kombineret med politiske budskaber.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skulle vise sig at blive et givtigt samarbejde på flere fronter. Det var nemlig ikke blot professionelt, de to fandt tonen, det gjorde de også privat.

De blev gift i 1986 og har siden i det musikalske og komiske virke lavet mange revyer og hits med de humoristiske tekster og sketches i fokus.

Den første LP, de udgav sammen, hed "Stardust Bodega". Dernæst fortsatte de med "Bøf med løg", som mange danskere nok vil huske.

Brüel trak sig fra den danske scene i 2009 som konsekvens af rygproblemer. Hun har dog stået ved sin mands side, når han eksempelvis har foldet sig ud som maler.

Rebecca Brüel er moster til den kendte sangerinde Kaya Brüel.

/ritzau/