Den sidste oprydning af Fredens Havn er i gang

En årelang strid om Fredens Havn, hvor folk har boet i både vest for Christiania, ser ud til at være slut.

Snart er de sidste både væk fra Fredens Havn, som området Erdkehlgraven vest for Christiania i København kaldes.

Den sidste del af oprydningen af havnen, hvor en række mennesker har boet i både, er gået i gang her kort efter nytår. Det fortæller Hans Erik Cutoi-Toft, der er områdechef i Kystdirektoratet.

- Selve oprydningen startede i går, og det, vi er i gang med nu, er at slæbe nogle af fartøjerne og skibene væk og tage dem op og køre dem på en oplagsplads, siger han.

Oprydningen ventes at være færdig i uge tre.

Der har været en årelang strid om vandområdet. Beboere i havnen blev sidste år pålagt af retten at betale bøder, hvis ikke de fjernede deres både. De har indstillet sig på at flytte, fortæller Esben Banke, en af beboerne.

- Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi hele tiden har været i et samarbejde og dialog med Kystdirektoratet og selvfølgelig også politiet. Så der er ikke uro på den måde, siger han.

Esben Banke flyttede som den første ind i en båd i Erdkehlgraven i 2006. Flere andre kom siden til, og Fredens Havn blev til.

Ifølge Esben Banke var de omkring ti beboere i havnen for et halvt år siden, men nu er de også kun en håndfuld, der er tilbage, og som nu skal flytte. De har alle et sted at flytte hen nu, fortæller han.

Som den sidste bliver Esben Bankes skib flyttet på lørdag, fortæller han. Så skal han bo på land noget tid, ind til skibet er gjort klar til at sejle igen.

