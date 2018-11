Den sønderjyske sjæl er stadig mærket af Første Verdenskrig

I mange år talte man ikke om de traumer, som tusindvis af sønderjyske mænd pådrog sig under Første Verdenskrig, men i dag interesserer folk i hele landet sig for krigens følger. Ny forskning afdækker, hvad soldaternes krigsoplevelser har betydet for dem og deres familier

Man kan sige, at der i 100 år har været et grimt ar. Sådan ét, der kommer efter et dybt sår, der ikke er blevet renset, og derfor aldrig har fået lov at hele ordentligt. Et ar, der stadig har stumper af noget skarpt siddende bag hudens overflade, og som smerter ved stød eller belastning.

Arret, vi taler om, er ikke et rigtigt ar, men en metafor for den erfaring fra verdenshistoriens grusomste krig, sønderjyderne bærer med sig.

30.000 sønderjyder deltog i Første Verdenskrig i årene 1914-1918, fordi Sønderjylland på det tidspunkt var tysk. Omtrent 6000 af disse mænd faldt eller forsvandt under krigen, og resten vendte hjem. Nogle med fysiske krigsskader og andre med traumer, der gjorde livet svært for dem og deres familier. Dette ”ar” er noget, langt de fleste danskere kender til – alligevel har meget få spurgt til det.

For eksempel halter den danske forskning i soldaternes psykiske mén efter krigen gevaldigt efter udlandet, hvor det ene engelske, tyske og franske studie efter det andet har kortlagt udbredelsen af fænomener som ”granatchok”. Det skyldes blandt andet, at selvom Sønderjylland i 1920 blev genforenet med Danmark, så man fra København stadig de krigspåvirkede sønderjyder som noget, tyskerne burde tage sig af, økonomisk og socialt.

Det fortæller historiker og cand.mag. Kasper Nissen, der i sit nyligt bedømte speciale har beskæftiget sig med de officielle dokumenter, der findes om de såkaldte ”psykiske krigsinvalider”.

”Det er først i nyere tid, vi er begyndt at se det her som danmarkshistorie frem for regional historie,” siger han.

”I udlandet er der skrevet stolpe op og stolpe ned om ’shell shock’ og andre krigs-neuroser, og det er et kæmpe forskningsfelt. Herhjemme har vi næsten ingen forskning. Og jeg tror, det er, fordi krigen har fyldt mere for de lande, der selv var krigsførende. De danske soldaters skader er landet mellem to stole, som hverken rigtig et dansk eller et tysk problem.”

Kasper Nissen er født i 1988 og bor i København, men er fra Bylderup i Sønderjylland. Siden han var dreng, har han interesseret sig for Første Verdenskrig: holdt sin oldefars pistol og det jernkors, olde-faderen fik tildelt, i hænderne.

De mænd, der kom tilbage fra krigen med sår på sjælen, kan groft inddeles i to grupper, fortæller han. Den ”almindelige” traumatiserede sønderjyde, som fortiede oplevelserne fra krigen og fortsatte tilværelsen, så godt det var muligt. Og så dem, der figurerer i Invalidenævnets arkiv – det var her, man søgte økonomisk støtte fra staten, hvis man ikke længere var i stand til at forsørge familien.

”Disse mænd fejler alt. Det lyder hånligt at sige, men de har psykiske problemer med depressioner og tungsind generelt, let irritation og voldsomme mareridt. Nervøsitet er et ord, der går igen. Der er somatiske lidelser som hjertebanken, svimmelhed, hovedpine, opkast. De har svært ved at tåle nogen former for anstrengelse. Mange af dem er aggressive, det kan man især se af det materiale, der er fra pårørende. Der er kvinder, der skriver på vegne af deres mænd: ’Kan I ikke nok få ham indlagt, der skal ingenting til, før han bliver irriteret, og det går ud over mig og børnene’,” fortæller Kasper Nissen.

Mændene endte med at være et dansk problem, og et relativt dyrt et; I en årrække gik cirka 1,2 procent af statsbudgettet til krigsskade- erstatninger efter Første Verdenskrig. Fra lægernes og statens side opstod også en mistænksomhedskultur, hvor mændene blev sendt fra hospital til hospital i hele landet for at blive undersøgt, i forsøget på at give det et navn, det de fejlede.

”Der var uvidenhed blandt lægerne, og så vidste man godt, det kunne blive pro-blematisk at åbne op for at folk kunne få understøttelse uden en egentlig diagnose. På den måde er der mange paralleller til nutiden,” siger han.

En del af de psykiske krigsinvalider var indlagt på Middelfart Sindssygehospital og sammen med Middelfart Museum er Kasper Nissen for tiden ved at udvikle et formidlingsprojekt, der skal blive et led i markeringen af Genforeningsjubilæet i 2020.

”Vi ved meget om soldaternes færd i selve krigen, hvilke slag de var med i og sådan – det har vi godt styr på. Men hvis man spørger til, hvordan krigen har påvirket sønderjyderne, så vil jeg sige, at det ved vi faktisk ikke ret meget om endnu. Det figurerer meget på familiehistorieniveau, man har en onkel eller en morfar som opførte sig meget specielt. Vi har nogle enkelte undersøgelser og en smule litteratur, men det er stadig relativt uudforsket efter krigen. Og der kan i høj grad ses nærmere på de lange virkninger for erindringen og folkesjælen dernede,” siger han.

Ved de fleste sønderjyske kirker står en mindesten over de faldne i sognet.

I Oksenvad Sogn ved Sommersted står der 37 navne på mindestenen. Den er over to meter høj, og det siges, at flere heste døde, da den efter krigen skulle transporteres hertil fra et nærliggende sogn. De 37 svarer til 1 ud af 11 mænd i sognet på tidspunktet for krigen. Navnene står endnu skarpt i granitten med blank sort maling. De to første cifre af fødselsåret er udeladt, så de faldne bare er 97’ere, 98’ere og 00’ere.