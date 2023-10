Den statslige egenbetalingsordning for coronavacciner lukker

Borgere udenfor Sundhedsstyrelsens målgrupper for covid-19 vaccination kan fremover købe en vaccine på det private marked.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Siden 15. november 2022 har det været muligt at købe en coronavaccine for borgere, der stod udenfor målgruppen for det offentlige vaccinationsprogram gennem den såkaldte egenbetalingsordning.

Nu lukker egenbetalingsordningen, fordi der kommer coronavacciner til salg på det private marked på almindelige markedsvilkår.

Egenbetalingsordningen blev etableret som et ekstraordinært tilbud, hvor vaccinerne blev solgt til en reduceret pris.

Ordningen blev skabt, fordi coronavacciner ikke var tilgængelige på det private marked, og fordi Danmark havde et overskud af coronavacciner indkøbt til det offentlige vaccinationsprogram.

Private vaccinatører kan forudbestille de nyeste variantopdaterede coronavacciner gennem Statens Serum Institut (SSI).

Vaccinerne vil komme til salg på apoteker og private vaccinationsklinikker afhængigt af, hvem der tilkøber dem.

Den coronavaccine, som disse steder tilbyder, vil være en variantopdateret vaccine.

Prisen på en vaccination i privat regi kan variere fra vaccinatør til vaccinatør, ligesom det er praksis med eksempelvis rejsevaccinationer.

Fra 1. oktober 2023 til og med 15. januar 2024 kan borgere over 65 samt visse grupper under 65 år med en række sygdomme og tilstande, modtage gratis sæsonvaccination mod corona og influenza.

