Den stille protest på midten er kommet styrket igennem valgkampens første halvleg

"Triel" er blevet denne valgkamps sproglige nyskabelse. Skabt af tv-debatter mellem de officielle statsministerkandidater, statsminister Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K). Andre politikere, for eksempel Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, surmulede særligt i begyndelsen af valgkampen over den ekstra skærmtid, de tre kandidater fik.

Halvvejs gennem valgkampen er der imidlertid ikke meget, der tyder på, at han havde grund til at gøre det. Mette Frederiksens parti ligger godt nok i de fleste meningsmålinger en lille smule bedre, end da valget blev udskrevet – men det blev udskrevet i en kaotisk tid, som i sig selv kunne være nok til at få flere vælgere til at flokkes om den siddende statsminister.