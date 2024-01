Den svenske konge sender hilsen til kusine Daisy

- Deres Majestæt, kære kusine Daisy! Når du i dag fratræder i dit høje embede som dronning af Danmark, vil jeg sige dig et varmt tak for det gode samarbejde gennem årene.

Sådan indleder Sveriges konge Carl Gustaf et opslag på det sociale medie Instagram.

Han skriver videre, at hun nu indtager en ny rolle, men at deres "inderlige og konstante" venskab vil bestå.

Den svenske konge mener, at dronning Margrethe har været garant for den "nærvær og kærlighed", som er mellem Sverige og Danmark og de to landes kongehuse.

Carl Gustaf og hans familie slutter opslaget af med at ønske den afgående dronning held og lykke i fremtiden.

Carl Gustaf selv er 77 år og dronningens fætter. Han overtog den svenske trone den 15. september 1973.

Han er gift med den tyskfødte Silvia, som har børnene Victoria, Carl Phillip og Madeleine med. Førstnævnte er kronprinsesse.

Den 15. september sidste år kunne Carl Gustaf fejre sit 50-års regeringsjubilæum.

/ritzau/