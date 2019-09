Denne måned var den vådeste september i 18 år

60 millimeter mere regn sammenlignet med tidligere septembermåneder gør denne måned til den vådeste i 18 år.

De seneste 30 dage er der faldet 130 millimeter regn over Danmark, hvilket gør denne måned til den vådeste september i 18 år. Det oplyser DMI.

Den seneste september, hvor der faldt mere regn end denne, er september 2001. Her faldt 137 millimeter regn.

- Hvis man kigger på tidligere septembermåneder, er det en relativ våd måned, vi har med at gøre, siger Mikael Scharling, klimatolog hos DMI.

Samtidig har september i år ifølge DMI været den vådeste måned i fire år. Man skal tilbage til november i 2015 for at finde en måned, hvor der faldt mere regn.

I en gennemsnitlig september i 2006 til 2015 faldt 73 millimeter regn. Til sammenligning er der faldet 60 millimeter mere denne september.

Som det ofte er tilfældet, har det regnet mest på det sydvestlige Jylland. Esbjerg, Ribe og de andre byer i området har fået 200 millimeter regn denne måned.

- Der har været rigtig meget nedbør i starten af måneden. Så har der været en periode, hvor der ikke var så meget nedbør, og nu her de sidste dage er der faldet rigtig meget nedbør også, siger Mikael Scharling.

Det skyldes især, at denne måned har været en periode med mange lavtryk.

- At det lige er blevet en rigtig våd september i år, er en tilfældighed, siger Mikael Scharling.

Det passer godt ind i den generelle tendens, fortæller klimatologen.

- Der har været en stigning i nedbøren i Danmark, og den her tendens er en helt naturlig udvikling.

- Det spiller godt sammen med de scenarier, vi har kunnet se, som siger, at der falder mere og mere nedbør i vinterhalvåret, siger Mikael Scharling.

På andre parametre er denne september ret så gennemsnitlig. Kigger man på antallet af solskinstimer, ligger måneden lige under gennemsnittet for en september i 2006 til 2015. Det samme gør sig gældende for temperaturen.

Den vådeste september, der nogensinde er målt i Danmark, var ifølge DMI september 1984. Her faldt 162 millimeter over landet.

