Departementschef bad Brostrøm om at tilsidesætte faglighed

Brostrøm blev bedt om at tilsidesætte princip om rimelighed og anerkende regeringens forsigtighedsprincip.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, blev i marts bedt om at droppe embedsmændenes grundprincip om rimelighed og i stedet anerkende regeringens "ekstreme forsigtighedsprincip".

Sådan lød budskabet fra Sundheds- og Ældreministeriets departementschef, Per Okkels, i en mail den 14. marts til Søren Brostrøm.

Det skriver flere medier, der er i besiddelse af mailen, herunder Politiken.

I mailen skriver Okkels, at Statsministeriet er "meget bekymret for, hvorfor vi tester så lidt".

- Før du svarer, skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip, afsluttes mailen.

To dage før mailen blev sendt, var der blevet vedtaget en hasteændring af epidemiloven.

Den medførte, at Sundhedsstyrelsen fik frataget sin rolle som den myndighed, der vurderer det fagligt forsvarlige og rimelige i at skride til tvangsindgreb for at begrænse coronasmitten.

Eksperter kalder over for Politiken mailens direkte besked til Søren Brostrøm for "højst opsigtsvækkende".

- Okkels beder Brostrøm om at forlade sin faglighed og vurdere et forslag ud fra et politisk ønske. Han skal håndtere krisen ud fra et ekstremt forsigtighedsprincip, siger Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsjura ved SDU, til Politiken.

Den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith siger til Politiken, at hun aldrig så direkte er blevet bedt om at tilsidesætte proportionalitetsprincippet.

- Det kommer bag på mig, at Okkels vover at skrive det. Hensynet til proportionalitet er jo en sundhedsfaglig kontrol af, at der ikke udøves magt, uden det er rimeligt og nødvendigt, siger hun til Politiken.

Berlingske har ligeledes fået aktindsigt i flere af myndighedernes mailkorrespondancer.

Ifølge Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved SDU, tyder det på, at regeringen har været "langt mere bekymret for testkapaciteten end myndighederne".

- Regeringen har simpelthen været skræmt, fordi den stod over for en ukendt fare. Derfor har man følt behov for at berolige befolkningen eksempelvis i forhold til test. Så uanset om det altså virker eller ej, har man villet signalere, at man gjorde noget, siger han til Berlingske.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller Sundheds- og Ældreministeriet har ønsket at kommentere historien over for Berlingske og Politiken.

/ritzau/