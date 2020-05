Departementschef godkendte pressemeddelelse i asylsag

Støjberg pressede på for at få udsendt ulovlig instruks i pressemeddelelse, som departementschef godkendte.

Tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen erkender, at han gik med til at udsende en pressemeddelelse, hvor der ikke optrådte forbehold for adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det skete 10. februar 2016, og han siger, at det skyldes, at den daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) havde presset meget på, for at pressemeddelelsen skulle være uden undtagelser.

- Jeg endte med at sige, at "okay, så nævner vi det ikke i pressemeddelelsen", det accepterede jeg, det vil jeg gerne stå ved.

- "Men du skal vide (henvendt til Inger Støjberg, red.), at vi administrerer ikke ulovligt, uanset hvad du siger i pressemeddelelsen, vil vi administrere med undtagelser", siger Uffe Toudal Pedersen i dag fire år efter.

Det var alene hans beslutning, siger han.

5. februar godkendte Inger Støjberg i ministeriets interne journaliseringssystem, at hvert par havde ret til en individuel vurdering.

Hun pressede dog på for at udsende en pressemeddelelse, som var uden forbehold. Det var ifølge Justitsministeriets daværende holdning ulovligt, og ifølge vidneforklaringer og skriftlige kilder blev ministeren kraftigt advaret.

- Jeg sad i det job som departementschef, og jeg så det som min opgave at få denne maskine til at fungere, vi kunne ikke holde til at sidde i hvert vores ringhjørne og skændes med vores minister.

- Min holdning var, at det var rigtigst at få nævnt i pressemeddelelsen, siger Uffe Toudal Pedersen.

/ritzau/