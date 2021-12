Departementschef stoppede sms-sletning allerede i april

For mere end et halvt år siden stoppede Justitsministeriets departementschef, Johan Kristian Legarth, med at slette sine sms'er automatisk.

Det skete i april - samme måned som Minkkommissionen bad en række ministerier om at sikre relevant materiale, heriblandt sms'er.

Det skriver Jyllands-Posten.

Henvendelsen fra Minkkommissionen fik ikke en række højtstående embedsmænd i Statsministeriet eller statsminister Mette Frederiksen (S) til at at stoppe den automatiske sms-sletning.

Det står heller ikke klart, om det lige var henvendelsen fra Minkkommissionen, der fik Legarth til at stoppe den automatiske sletning - kun at de to ting skete i samme måned.

Kommissionen er nedsat for at granske sagen fra 2020, hvor millioner af mink blev aflivet på grund af en frygt for, at coronavirus skulle mutere og svække vacciner.

Kommissionen har bedt om at få udleveret sms'er fra tiden omkring beslutningen, men i efteråret 2021 måtte den sande, at sms'erne fra blandt andre Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape - alle fra Statsministeriet - var blevet slettet automatisk efter 30 dage.

Det er siden lykkes at få indsigt i en række sms'er, der enten er blevet genskabt eller har ligget opbevaret på modtagernes mobiltelefoner.

I sms'er fra Barbara Bertelsen udtrykker hun stor utilfredshed med Statens Serum Instituts daværende faglige direktør, Kåre Mølbak.

Han bliver blandt andet kaldt en "fej kujon" for sine udtalelser i pressen efter beslutningen om at aflive alle mink i Danmark under coronakrisen.

- FUCK!!! Han er ved at hive tæppet helt væk under os, skrev hun blandt andet til Per Okkels, som var daværende departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet.

