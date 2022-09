Departementschef tager ansvar for nyt Rasmus Prehn-bilag

56.526 kroner for et netværksarrangement om "fremtidens landbrug" hos minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) med 20 deltagere var for dyrt.

Det siger departementschef Morten Niels Jakobsen fra Fødevareministeriet til mediet Frihedsbrevet, der har fået aktindsigt i arrangementets bilag.

Alene middagen til arrangementet, der blev afholdt 4. maj på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, havde en kuvertpris på 1265 kroner, har Frihedsbrevet afdækket tidligere.

Ministeriet tillader normalt en grænse på 600 kroner per kuvert, men havde i dette tilfælde givet mundtlig dispensation til en højere kuvertpris.

Siden har ministeriet fundet yderligere bilag fra arrangementet til eksempelvis leje af lokaler, der har fået den samlede regning til at stige yderligere til en samlet pris på 56.526 kroner.

Regningen får nu ministeriets departementschef Morten Niels Jakobsen til at stå frem og påtage sig skylden.

- Vi tager det fulde ansvar som ledelse, siger Morten Niels Jakobsen til Frihedsbrevet.

- Vi har intet at skjule, og vi forsøger at give fuld transparens, selv om det ikke nødvendigvis er noget, der sætter os i et særligt godt lys. Når vi lægger det hele sammen, så er 56.526 kroner for højt for sådan et arrangement, siger Morten Niels Jakobsen.

Departementschefen afviser, at Rasmus Prehn har været involveret i planlægningen af arrangementet, og at han skulle være bekendt med prisen.

Roger Buch, forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kalder prisen for arrangementet for "usædvanligt højt".

- Det er en virkelig, virkelig høj regning for et meget eksklusivt arrangement med meget få deltagere. Denne her pris er jo højere, end hvis man tager ud på et konferencecenter med forplejning, overnatning og lokaler, siger Roger Buch til Frihedsbrevet.

Til netværksarrangementet for fremtidens landbrug var blandt andre 3F-formand Henning Overgaard og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) på deltagerlisten.

Sagen kommer i kølvandet på en række bilagssager hos Rasmus Prehn.

En række bommerter med brugen af et ministerkreditkort fra Rasmus Prehn har fået den konsekvens, at Rigsrevisionen skal undersøge ministres og ministeriers brug af kreditkort fra 2015 til i år.

- Det er jeg træt af. Jeg ville helst have været denne sag foruden. Jeg har beklaget og begrædt flere gange. Men når det så er sagt, så er det, at der kommer rene linjer, kun positivt, sagde Rasmus Prehn tirsdag om, at han er skyld i, at undersøgelsen sættes i gang.

For nylig gik Folketingets Ombudsmand, som blandt andet beskytter borgernes rettigheder, ind i sagen om Prehns brug af statens kreditkort på restauranter. Det skete på baggrund af en række historier i Ekstra Bladet.

I et tilfælde havde Prehn afleveret et bilag for en middag, hvor det fremgik, at han havde spist middag med en navngiven journalist. Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket Prehn siden har erkendt og undskyldt.

Prehn vil dog ikke fortælle, hvem han så spiste middag med i juni 2020, da han var udviklingsminister under Udenrigsministeriet.

