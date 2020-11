Departementschef undskylder til afgående fødevareminister

- Vi har ikke hjulpet dig godt nok. Det er jeg ked af, siger departementschef til afgående fødevareminister.

Henrik Studsgaard, der var departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet og nu fortsætter som chef på samme niveau i det nye Miljøministerium, beklager over for den afgåede fødevareminister, Mogens Jensen (S), at han og ministeriet ikke har hjulpet ministeren godt nok i minksagen.

Mogens Jensen har trukket sig efter en ulovlig ordre om aflivning af alle mink i Danmark. En redegørelse har vist, at netop Henrik Studsgaard meget tidligt vidste, at ordren var ulovlig, men ikke kommunikerede det til ministeren.

- Kære Mogens. Jeg har ikke planlagt at skulle holde afskedstale for dig før om mange år. Men det går ikke altid, som man tror og håber. Og derfor er stemningen også mindre løssluppen og munter, end den plejer at være, siger Henrik Studsgaard ved ministeroverdragelsen torsdag.

Han fortsætter:

- Jeg er virkelig oprigtigt ked af at tage afsked med dig. Uanset hvordan vi vender og drejer det, kommer vi ikke uden om, at vores system har fejlet.

- Vi har ikke hjulpet dig godt nok. Det er jeg ked af. Det er vi kede af i ministeriet. Det har du taget konsekvensen af. Det har jeg kæmpestor respekt for.

Ved overdragelsen rejste Mogens Jensen ingen kritik af Henrik Studsgaard, men takkede ham for samarbejdet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at arrangementet i dag ikke stod i min drejebog for et par uger siden. Jeg vil ikke bruge mange ord på forløbet. I stedet vil jeg sige tak til jer medarbejdere, siger ministeren.

Til Henrik Studsgaard lød det:

- Jeg har været utrolig glad for vores samarbejde. Du er et vidende, flittigt, loyalt, ordentligt og redeligt menneske.

Mogens Jensen, der har været minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, sagde om udsigten til nu at blive almindeligt folketingsmedlem igen:

- Jeg vil da godt indrømme, at jeg flere gange har tænkt, at hvis man har fire ministerposter, så burde man også have fire gange så lang en juleferie.

- Der kan jeg bare konkludere, at man skal være bange for, hvad man ønsker sig.

