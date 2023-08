Depression trækker den næste sygdom med sig

Næsten hver femte dansker får en depression i løbet af livet.

Dermed kan de oveni have markant øget risiko for også andre psykiatriske diagnoser såsom misbrug, angst og bipolar sindslidelse.

Det viser et nyt og meget stort studie fra blandt andet Aarhus Universitet.

Med en detaljeret genetisk scanning har forskerne undersøgt arvemassen fra 1,3 millioner personer - heraf mere end 370.000 med depression.

Det er den største genetiske undersøgelse af depression nogensinde.

Studiet viser blandt andet, at mennesker med hospitalsbehandlet depression og høj genetisk disposition for en bipolar sindslidelse har 32 gange større risiko for at udvikle sygdommen end andre danskere.

- Vi ser en klart større risiko for mennesker med depression for også at udvikle andre alvorlige psykiske sygdomme. Det har vi egentlig godt vidst. Men det nye er, at det er så afhængigt af dine gener, siger professor Anders Børglum fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, som står i spidsen for studiet.

Han mener, at der skal ændres fokus i behandlingen meget tidligere.

- Der er behov for tidligt at se på de mennesker, der får en diagnose for depression, for at vurdere, om de også genetisk er mere udsatte for andre typer af psykisk sygdom herunder misbrug, siger han.

- I dag har vi desværre en tendens til at fokusere udelukkende på folks første diagnose i stedet for at se på genetisk, hvem som siden også er særligt sårbare for andre diagnoser.

Omkring en tredjedel af befolkningen er genetisk disponerede for depression.

- Vi kan nu lettere og meget hurtigt fokusere på den gruppe, som er i stor risiko for at udvikle yderligere sygdomme og dermed sætte relevant og tidlig behandling i gang, siger Anders Børglum.

- Hvad misbrug angår, kan vi sætte forebyggelse i gang, længe før misbruget tager over og begynder at trække dybe spor. Det er ikke engang, fordi det vil koste en masse i forhold til de store negative effekter senere, hvor både den syge men ofte også en hel familie ofte alder fra hinanden, siger han.

