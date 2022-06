Der er 25.000 flere hjerteløbere et år efter Eriksens kollaps

Da fodboldspilleren Christian Eriksen faldt om under en landskamp i Parken under EM for et år siden, strømmede det til med nye hjerteløbere i Danmark.

I weekenden, hvor det skete, meldte 702 sig til Trygfondens korps af hjerteløbere. 641 gjorde det, efter at Christian Eriksen fik et hjertestop i Parken.

Weekenden før meldte 90 i alt sig til.

Noget tyder på, at det er fortsat. Det viser tal fra Trygfondens register over hjerteløbere.

For et år siden var der i runde tal 113.800 hjerteløbere i Danmark. Da den seneste landskamp imod Kroatien startede, var der i runde tal 139.600 hjerteløbere.

Det er 25.800 eller 23 procent flere på et år.

Hjerteløbere bliver alarmeret, hvis de befinder sig i nærheden af en person med et formodet hjertestop.

Dermed kan de i nogle tilfælde være hurtigere fremme end det professionelle redningsmandskab.

Der bliver alarmeret omkring 20 personer hver gang, der sker et hjertestop.

Omkring 5000 personer om året får et hjertestop uden for sygehusene. Det svarer til omkring 13 personer om dagen.

Hjerteløberne blev skabt i 2017 med inspiration fra Stockholm, efter TrygFonden kunne se, at hjertestarterne rundt omkring i landet ikke blev brugt.

I dag er der 2373 hjerteløbere per 100.000 indbyggere.

Det højeste antal hjerteløbere per indbygger er i dag i Region Hovedstaden. Her er der 2899 hjerteløbere per 100.000 indbyggere.

Christian Eriksen faldt om under en landskamp imod Finland for et år siden. Han blev genoplivet på banen i Parken og blev efterfølgende behandlet på Rigshospitalet.

Siden februar har han spillet for den britiske fodboldklub Brentford.

