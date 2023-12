Eksperter sår tvivl: Mere i løn giver ikke nødvendigvis flere fuldtidsansatte

Godmorgen. Dagens morgensamling kommer forbi trepartsforhandlingerne, ladestandere, læselyst og sovende pingviner. Men første vender vi blikke mod EU og Ukraine.

I næste uge skal EU’s lande forhandle om at indfri to vigtige løfter til Ukraine: At give landet grønt lys til at arbejde for at blive medlem af EU og godkende et tilskud på 50 milliarder Euro til at hjælpe det krigshærgede land økonomisk.

Men ifølge en analyse af EU-korrespondent Karin Axelsson i Politiken står begge disse løfter på usikker grund. Tysklands pressede økonomi og Ungarns trusler om at blokere for tilskuddet og medlemskabsforhandlinger er blot nogle af udfordringerne.

Øvrige EU-lande har også meddelt, at tilskuddet er betinget af, at der også kommer ekstra penge til de øvrige prioriteter, såsom migration.

Viktor Orban, Ungarns premiereminister, har udtryk modstand mod både at give EU-medlemskab til Ukraine og at yde dem økonomisk støtte Foto: Attila Volgyi/Polaris/Ritzau Scanpix

Det er op til Spanien, som i øjeblikket har EU-formandskabet, at nå et kompromis, men med forhandlinger allerede i næste uge, er der ifølge analysen stor mulighed for, at godkendelse af støtten bliver udskudt til næste år.

Eksperter tvivler på, at der kommer flere fuldtidsansatte

Der blev i går indgået trepartsaftale, hvor der blev afsat 6,8 milliarder kroner, som blandt andet skal bruges til at løfte en række faggrupper, som sosu’er og pædagoger. En af de primære intentioner bag aftalen er at få flere offentlige ansatte til at arbejde fuldtid, men eksperter sår nu tvivl om, hvorvidt det vil have den effekt, skriver DR Nyheder.

“Det skal være en god arbejdsplads, der skal være en god ledelse, godt kollegialt samvær, man skal have en oplevelse af, at man kan levere en god kvalitet af det, man skal lave,” siger Bent Greve til DR Nyheder om motivationen for at arbejde fuldtid.

Der er blandt andet sat én milliard kroner af til, at det fremover skal være mere attraktivt at indgå i vagtplanerne på landets hospitaler på alle tider af døgnet.

Kravet om ladestandere kunne være undladt

Et EU-direktiv, der kræver at ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser skal etablere ladestandere inden 2025, har medført, at de danske folkekirker er hastigt i gang med at etablere ladestandere til elbiler.

Men en rundspørge blandt kirkefolk i Tyskland og Frankrig foretaget af Kristeligt Dagblad viser, at de lokale myndigheder i disse lande har gjort brug af fleksibilitet i lovgivningen til at undtage kirkerne fra denne implementering.

"Der er meget stor forskel på, hvor tæt kirkerne er på almindelig biltrafik. Det er kritisabelt, at menighedsrådene både presses økonomisk, men også at de ikke har råderum over deres egen matrikel,” lyder det fra den konservative kirkeordfører.

Pingvin mikrosover tusindvis af gange om dagen

Mange har prøvet at falde kortvarigt i søvn midt i boglæsningen eller fjernsynskiggeriet, men en særlig art af pingviner har gjort en kunst ud af de små lure.

I et nyt studie, publiceret i Science, har forskere observeret 14 rempingviner, der bor på King George øen ved Antarktis. Her opdagede de noget interessant ved fuglenes soverytme. På de 10 dage, de observerede fuglene, fik ingen af dyrene en lang nattesøvn. I stedet fik de over titusind “mikro-lure”, der i gennemsnit varede 4 sekunder.

Mikrosøvn er også blevet observeret i andre fuglearter, men ikke i den her grad, hvor langvarig søvn slet ikke er nødvendig. Forskerne teoretisere, at det muligvis er en teknik, der findes hos andre dyr, men blot ikke er blevet påvist endnu.