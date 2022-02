Der er fundet yderligere 34.849 coronatilfælde

Det seneste døgn er der registreret yderligere 34.849 tilfælde med corona i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i sin daglige opgørelse mandag.

Ud af de 34.849 smittetilfælde er 1836 reinfektioner. Det vil sige tilfælde, hvor en person tidligere har været smittet.

De 34.849 smittetilfælde er fundet blandt 120.393 PCR-prøver. Det er den test, hvor man podes i svælget. Det betyder, at knap 29 procent af prøverne har været positive.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det hører med, at antallet af nye smittetilfælde kan være endnu højere end dem, der er fundet i PCR-prøverne.

SSI har vurderet, at det i de seneste måneder kun er op mod halvdelen af alle smittetilfælde, der bliver registreret i PCR-prøverne.

En årsag kan være, at folk ikke udvikler symptomer og derfor ikke får foretaget en PCR-prøve.

De potentielt høje mørketal er dog ikke noget stort samfundsmæssigt problem, vurderer overlæge på Herlev-Gentofte Hospital og professor på Københavns Universitet Kasper Iversen.

- Jeg er helt overbevist om, at der er et rigtig højt mørketal. Det er med til at holde smitten i gang. Samtidig er vi i en situation, hvor vi har accepteret, at der er smitte i samfundet, og vi ser, at folk ikke bliver så syge, siger han.

På hospitalerne er antallet af patienter indlagt med corona mandag steget med 91 til 1294 personer.

Antallet af indlagte patienter dækker både over patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona.

Et eksempel kunne være en indlagt patient med et brækket ben, som samtidig er smittet med corona.

Af samme årsag ser Kasper Iversen ingen grund til bekymring.

- Det er rigtigt, at vi har høje indlæggelsestal, men vi har relativt lave indlæggelser på intensiv. Det er et udtryk for, at man ikke bliver så syg af corona, men at der er mange, som bliver indlagt med corona, siger han.

Mandag blev der desuden registreret yderligere 28 coronarelaterede dødsfald, så det samlede antal coronarelaterede dødsfald under epidemien nu er 3909.

For coronadødsfald gælder samme forbehold som ved coronaindlagte. Corona er ikke nødvendigvis årsag til dødsfaldet.

/ritzau/