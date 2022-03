Natten til tirsdag er der chancer for at se nordlys. Bedste forhold fås uden for byer og ved kig mod nord.

Der er god mulighed for at se nordlys danse over Danmark

Det grønlige og blålige nordlys, forbinder mange nok med mere nordlige breddegrader, men natten til tirsdag er der gode chancer for at se lyset over Danmark.

Og muligheden er der for folk over hele landet.

- Det kan man se alle steder fra under forudsætning af, at det er skyfrit, og det ser det ud til, at det skal blive, så der er gode forudsætninger, siger Kristian Pagh Nielsen.

Han har en ph.d. i fysik og arbejder ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Her arbejder han i dag med vejrmodeller, men tidligere har han arbejdet med målinger af nordlys på den norske ø Svalbard.

Nordlys er et fænomen, der opstår, ved at ladede brintioner og heliumioner kommer ind i Jordens magnetfelt. Partiklerne frigives i forbindelse med soludbrud, som finder sted med jævne mellemrum.

I 100-300 kilometers højde bliver ionerne bremset og rammer ilt- og brintatomer.

Hermed opstår lyset.

- Det meste lys, vi ser, er på grund af iltatomer, der giver det grønne nordlys, siger Kristian Pagh Nielsen.

Når der er soludbrud, hvor der kommer mange partikler fra solen på én gang, kaldes det en plasmaboble.

Sådan en var der 11. marts, og det er effekterne af den, der kan ses over himlen, fortæller fysikeren. Det kræver dog, at boblens magnetfelt vender modsat Jordens magnetfelt, for at partiklerne kan trænge ind og skabe lyset.

Kristian Pagh Nielsen kan ikke sige, i hvilket tidsinterval man kan se det grønblålige lys danse på himlen.

- Solens magnetfelt er meget kompliceret, og det kan man ikke modellere på samme måde, som man kan lave en vejrudsigt. Så det er med en-to-tre timers varsel, at man kan forudsige det, siger han.

Han anbefaler at hente en app som eksempelvis Aurora Forecast 3D, hvor man kan se, hvornår der er nordlys.

Det er absolut ikke hverdagskost med nordlys over Danmark, men det kommer faktisk flere gange årligt. Det er dog ikke altid til at se på grund af eksempelvis lyse sommernætter eller skyer på himlen.

Fysikeren overvejer selv at opleve det spektakulære syn tirsdag nat. Han vil så tage lidt ud af byen for at undgå for meget lysforurening.

Kristian Pagh Nielsen gør opmærksom på, at man ikke nødvendigvis kan se, at der er farver.

- Kameraer har en stor følsomhed over for de farver, nordlyset har, men vores øjne ser kun i sort-hvid om natten, hvor der er svagt lys.

- Så det skal opnå en vis styrke, før man kan se den her meget karakteristiske grønne farve, siger han.

/ritzau/