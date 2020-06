For tiende gang på en måned er der ingen nye døde med corona

Det seneste døgn er 33 personer testet positiv for coronavirus, mens antallet af indlagte er steget med to.

Der er endnu engang ikke registreret nogle døde med coronavirus det seneste døgn.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SS) tirsdag.

Det er tiende gang i løbet af den seneste måned, at der går et døgn uden nogle nye bekræftede coronadødsfald. I alt er 598 personer i Danmark døde med coronavirus.

Til gengæld stiger antallet af indlagte tirsdag med coronavirus med to personer. I alt er 60 personer indlagt med virusset på de danske hospitaler.

Det er tredje dag i træk, at antallet af indlagte stiger. Stigningerne er små, men de er alligevel værd at bide mærke i.

Det vurderer Torben Morgensen, der er formand for Lungeforeningen og speciallæge i anæstesi.

- Det er små tal, men man skal lægge mærke til dem. For vi tester ikke alle hele tiden, så antallet af nyindlagte giver et billede af, hvor mange der smittes i befolkningen, siger han.

Der er det seneste døgn registreret 33 nye smittede i opgørelsen fra SSI. Dermed er i alt 12.250 personer bekræftet smittede, siden epidemien gjorde sit indtog i Danmark.

Det nye antal smittede er "ikke ubetydeligt", mener Torben Mogensen, der dog ikke mener, at det er grund til at slå alarm.

- Det viser, at det går, som det skal. Men vi skal hele tiden have in mente, at smitten er i byen, og at den hurtigt kan bryde ud igen, siger han.

Han peger på, at eksempelvis situationen i Hjørring Kommune, hvor 33 beboere og ansatte i ældreplejen er blevet smittede, er et eksempel på, at vi fortsat skal være forsigtige.

- Vi er i et vadested, hvor det går lidt op og lidt ned. Og vi skal for alt i verden undgå, at tallene stiger drastisk, siger Torben Mogensen.

- Derfor er det vigtigt, at vi overvåger smittespredningen, og at vi alle fortsat holder afstand og god håndhygiejne.

I den seneste opgørelse fra SSI er antallet af indlagte på intensiv faldet med en til ni, mens der ligesom mandag fortsat er fire af de indlagte, der ligger i respirator.

