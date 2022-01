Der er jo også fordele ved mit sensitive sind

D a Trine Therkelsen lagde et opslag op på sin Instagram-profil den 31. august 2021, var det med bævende hjerte og et virvar af katastrofetanker galopperende rundt i hovedet. Sådan er det ikke normalt for den 25-årige sangerinde, der for alvor blev kendt i offentligheden, da hun under den første corona-nedlukning i 2020 begyndte at holde vindueskoncerter. Men i det opslag, hun sendte ud til sine mange følgere den sensommerdag, røbede hun en hemmelighed, som det hidtil kun var hendes nærmeste venner og familie, der havde kendt til.