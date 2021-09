Lørdag åbner den politiske store-landsmøde-weekend. Fire partier skal blandt andet mobilisere tropperne til efterårets kommunal- og regionsrådsvalg – og for et partis vedkommende håndtere en eksistentiel krise

Dansk Folkeparti i dyb og eksistentiel krise

Weekendens mest opsigtsvækkende årsmøde foregår i Herning Kongrescenter, hvor Dansk Folkeparti samles. Her udfordres partiets tradition for årsmøder, der minder mest om stramt koreograferede, men hyggelige, familiefødselsdage end egentlige politiske møder. Partiet og formand Kristian Thulesen Dahl befinder sig reelt i en dyb, bred og eksistentiel krise. Vælgerne bliver ved med at flygte til højre og venstre.