Forfatter: Der er mange gode grunde til at bevare pessimismen

Det er blevet et mantra i tiden, at man skal tænke positivt. Men selvom det er en ubekvem sandhed, at tilværelsen også rummer meget negativt, er det dog en sandhed, lyder budskabet fra Per Jepsen, adjunkt i filosofi, som i en ny bog hylder pessimismen

I sidste uge blev det kendt, at Danmark i årets udgave af FN’s såkaldte ”World Happiness Report” er rykket ned på tredjepladsen blandt de lykkeligste lande i verden. Vi har ellers tidligere haft status som verdens lykkeligste befolkning, men i år er finnerne og nordmændene blevet lidt lykkeligere end os.

Problemet med de internationale lykkemålinger er imidlertid, at det er lidt usikkert, hvad de måler. Skal lykke forstås som materiel tilfredshed? Udtrykker det en dyb følelse af mening i livet? Eller har de seneste års høje danske lykkescorer mest været udtryk for, at vi opdrager hinanden til at mene, at man bør tænke positivt?