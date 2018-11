Der er penge i udenlandske studerende

* En analyse fra uddannelses- og forskningsministeriet viser, at Danmark faktisk tjener penge på udenlandske studerende, fordi de på den lange bane bidrager positivt til de offentlige finanser.

* Ifølge analysen er 49 procent af de internationale studerende fortsat i Danmark fire år efter endt uddannelse. Efter otte år er 33 procent her stadig.

* Det betyder ifølge ministeriets skøn, at de samlet set bidrager positivt til de offentlige finanser med mellem 100.000 og 350.000 per studerende.

* Når regeringen alligevel ønsker at nedlægge studiepladser hænger det sammen med, at regnestykket ikke er lige så lyst, når man isoleret ser på de udenlandske studerende på de engelsksprogede uddannelser.

* Her er 42 procent af de nyuddannede kandidatuddannelser udrejst fra Danmark to år efter, at de har afsluttet uddannelsen.

* Kun omkring hver tredje fra denne gruppe arbejder i Danmark efter to år.

Kilde: Rapporten "Offentlige indtægter og udgifter ved udenlandske" udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet

/ritzau/