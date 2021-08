Der er registreret 865 nye coronatilfælde i Danmark

Det seneste døgn er der 865 personer i Danmark, som har fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

De 865 positive tilfælde er fundet blandt 60.097 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Andelen af positive tilfælde det seneste døgn er dermed 1,44 procent. Det er marginalt lavere end de foregående tre dage, men stadig til den høje side for august og juli.

Det seneste døgn er der også foretaget 91.640 lyntest, der er de test, hvor man podes i næsen. Positive resultater herfra fremgår dog ikke af SSI's opgørelse, da der er for stor usikkerhed med testresultaterne.

Med det seneste døgns test er det samlede antal lyntest under epidemien ved at overgå det samlede antal PCR-prøver. I fredagens opgørelse er det 768.276 test, der adskiller PCR-prøverne fra lyntestene.

På landets hospitaler er 69 personer indlagt med coronavirus. Det er syv flere end i torsdagens opgørelse.

Ifølge Lars Østergaard, professor og ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, skal vi ikke bekymre os over, at antallet af indlagte er steget.

- Det vigtige er, at smittetallet har været under 1000 den seneste uge. Så må vi se, hvordan antallet af indlagte udvikler sig over den næste uges tid.

Lars Østergaard hæfter sig også ved, at positivprocenten er faldet til 1,44 procent.

- Det viser, at vi har en meget stabil forekomst af corona i øjeblikket.

Ud af de 69 er 12 indlagt på intensiv, og af dem får 10 hjælp af en respirator.

Der er ikke registreret coronarelaterede dødsfald det seneste døgn. Det betyder, at det samlede antal dødsfald under epidemien fortsat er 2552.

I myndighedernes vaccinationsindsats er der det seneste døgn blevet givet yderligere 51.187 doser med coronavaccine.

Dermed er det nu 4.265.629 personer, der er påbegyndt vaccinerede, mens 3.381.523 personer er færdigvaccinerede.

De to tal udgør henholdsvis 72,9 og 57,8 procent af den samlede befolkning.

/ritzau/