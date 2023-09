Der er rejst 303 sigtelser mod unge for ulovlig knivbesiddelse

I det første halvår af 2023 er der rejst 303 sigtelser blandt unge mellem 15 og 18 år for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted.

Det viser nye tal fra politiet, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg synes, de her tal er dybt alarmerende. Vi ved, at banderne rekrutterer blandt vores børn og unge, lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

Det samlede antal sigtelser for samme aldersgruppe lå sidste år på 589.

København topper statistikken, hvor der er rejst 77 sigtelser indtil videre i år.

- Vi har i 2023 været vidne til voldsomme knivoverfald, hvor flere af episoderne har involveret meget unge mennesker, lyder det videre fra ministeren.

I løbet af december og januar registrerede politiet i alt 66 sager om voldelige overfald begået med kniv.

Justitsministeren besøger fredag Københavns Vestegns Politi, hvor ministeren blandt andet skal høre om bandernes rekruttering af børn og unge og drøfte udfordringer med unges brug af kniv.

I den kommende bandepakke, der præsenteres næste uge, vil regeringen sætte yderligere ind mod ulovlig besiddelse af knive.

Justitsministeriet skriver i pressemeddelelsen, at det i den forbindelse foreslås at skærpe straffen på området.

Det vil konkret betyde, at førstegangstilfælde fremadrettet som udgangspunkt skal straffes med 14 dages fængsel i stedet for syv dage.

Andengangstilfælde skal straffes med 30 dages fængsel i stedet for 14 dage.

Derudover vil regeringen foreslå at gøre det til en skærpende omstændighed, hvis man bærer kniv på uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber eller på ungdomsskoler.

