Der er yderligere 49.798 tilfælde med coronasmitte

Det seneste døgn er der registreret yderligere 49.798 tilfælde med corona i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) tirsdag i sin daglige opgørelse.

Ud af de 49.798 smittetilfælde er 2759 af dem tilfælde, hvor en person tidligere har været testet positiv for corona.

De 49.798 tilfælde er fundet blandt 156.693 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det hører med, at antallet af nye smittetilfælde kan være endnu højere, end dem der er fundet i PCR-prøverne.

SSI har vurderet, at det i de seneste måneder kun er op mod halvdelen af alle smittetilfælde, der bliver registreret i PCR-prøverne.

En årsag kan være, at folk ikke udvikler symptomer og derfor ikke får foretaget en PCR-prøve.

På hospitalerne er antallet af patienter indlagt med corona tirsdag steget med 21 til 1315 personer.

Antallet af indlagte patienter dækker både over patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona. Et eksempel kunne være, at en patient er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona.

Der er desuden registreret yderligere 18 coronarelaterede dødsfald, så det samlede antal coronarelaterede dødsfald under epidemien nu er 3927.

For coronadødsfald gælder samme forbehold som ved coronaindlagte. Corona er ikke nødvendigvis årsag til, at en person er død.

/ritzau/