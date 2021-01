Der er yderst sjældent pesticidrester i dansk frugt og grønt

Gennemgang fra Fødevarestyrelsen viser, at fødevarerne på det danske marked generelt overholder reglerne.

Det er yderst sjældent, at der er rester af sprøjtemidler i de æbler og agurker, danskerne køber i supermarkedet.

Det viser en årlig undersøgelse fra Fødevarestyrelsen.

98 procent af de 2055 stikprøver fra frugt, grønt og gryn, der blev taget i 2019, var uden sprøjterester - eller havde rester under grænseværdien.

Grænseværdien - den tilladte mængde pesticidrester - er ifølge styrelsen så lav, at resterne ikke er til fare for mennesker.

Enhedschef Henrik Dammand Nielsen gælder sig over det lave indhold.

Han peger på, at det er vigtigt, at vi kan stole på, at de madvarer, vi spiser, ikke indeholder skadelige stoffer.

- Derfor er det meget positiv, at kontrollen igen i år viser, at der er generelt er et lavt indhold af pesticidrester i det frugt og grønt, som bliver solgt i de danske supermarkeder, siger han i en pressemeddelelse.

Tre stikprøver blev vurderet at udgøre en sundhedsrisiko. Produkterne blev derfor trukket tilbage fra markedet.

- Alle overskridelser af grænseværdierne er uacceptable. Derfor håndterer vi fund over grænseværdier med markedsføringsforbud, siger Henrik Dammand Nielsen.

/ritzau/