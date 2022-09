"Der har altid stået flere på venteliste, end vi har haft organer til i Danmark. Det vil vi gøre noget ved"

Frem til 1990 donerede danskere bugspytkirtler og nyrer, selvom hjertet var holdt op med at slå, og de dermed officielt var "cirkulatorisk døde".

Men for få organer kunne bevares, og derfor indførtes hjernedødskriteriet. Hjertet kunne blive ved med at slå, fordi der nu blev tændt for en respirator. Hermed kunne organer som hjerter, lunger, lever og nyrer doneres uden vanskeligheder. Fordi teknikken siden er forbedret, vil Sundhedsstyrelsen nu udvide brugen af cirkulatorisk død, der siden 1990 ellers kun har været brugt til donation af hornhinder. Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, forklarer her, hvorfor det giver mening.