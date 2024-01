Der kan gå op til to år før jordskred ved Randers stopper

Det er lange udsigter til, at det, der lige nu betegnes som en miljøkatastrofe, stopper.

Det kan således komme til at tage et til to år, før at jordskreddet ved Nordic Waste i Randers stopper.

Det viser en ny rapport udarbejdet af Cowi for Randers Kommune. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Rapporten viser også, at cirka tre millioner kubikmeter jord kan være i bevægelse hos Nordic Waste.

Artiklen fortsætter under annoncen

Først når mellem 0,7 og 1,5 millioner jord er løbet ud fra området, vil jordskreddet stoppe.

Der er dog ikke kun dårlige nyheder i rapporten. Undersøgelsen viser også, at det er muligt at styre jordskreddet.

Jordskreddets hastighed er allerede faldet til et sted mellem 0,3 og 0,4 meter i timen. Det svarer til mellem 7,2 og 9,6 meter i døgnet.

Jordskreddet har stadig retning mod Alling Å. Det kan udvikle sig til en miljøkatastrofe, hvis den forurenede jord fra Nordic Waste når ud i åen, der udmunder i en gren af Randers Fjord.

Det viser sig også, at der er flere steder, der kan blive ramt, hvis ikke man fortsætter arbejdet ved skredet.

Der lægges op til, at der skal foretages en kontrolleret opfyldning, "hvor bevægelsen kontrolleres løbende med gravemaskiner, dumpers og dosere".

Det skal forhindre, at jordskreddet rammer Ølst By.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Rapporten fortæller alvorligheden af situationen, der først handlede om at redde Alling Å, men på den længere bane også handler om, at vi skal holde jorden tilbage fra Ølst By. Det fortæller rapporten også, at vi kan lykkes med, siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune i meddelelsen.

Tidligere tirsdag skrev DR, at Folketinget har afsat 205 millioner kroner for at afværge de miljømæssige konsekvenser ved jordskreddet.

Pengene fra Folketinget skal ifølge DR række, hvis ikke virksomheden stiller med økonomisk sikkerhed.

Samtidig har Miljøstyrelsen sendt påbud i høring til Nordic Waste.

Nordic Waste bekræfter over for Ritzau, at virksomheden har modtaget materiale fra Miljøstyrelsen.

- Det kigger vi nu igennem, oplyser Nordic Waste, der ikke har andre kommentarer.

/ritzau/